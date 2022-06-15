Українські Су-25 та Су-24м здійснили кілька авіанальотів на ворожі позиції. Знищено ротно-тактичну групу, техніку та живу силу, - Повітряні сили

За минулу добу, 14 червня, зенітним ракетним підрозділам Повітряних Сил Збройних Сил України вдалось знищити чотири крилаті ракети, які окупанти запустили по території України з акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.

Крім того, як зазначається, зенітники уразили два безпілотні літальні апарати окупантів.

"Винищувачі продовжують патрулювати повітряний простір, здійснюють вильоти на перехоплення повітряних цілей, прикривають ударні групи штурмової та бомбардувальної авіації Повітряних Сил", - йдеться у повідомленні.

14 червня українські Су-25 та Су-24м здійснили кілька авіанальотів на ворожі позиції. Знищено ротно-тактичну групу противника, техніку та живу силу окупантів.

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