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Захід розглядає три сценарії розвитку війни РФ проти України, - CNN

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Захід розглядає три сценарії розвитку війни РФ проти України, - CNN
Перший сценарій передбачає поступове захоплення росіянами нових територій на Донбасі, другий - тривалу позиційну війну. Третій, найменш імовірний сценарій - поступове згортання Росією військових дій.￼

Про це йдеться у матеріалі CNN, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Перший з можливих сценаріїв - що Росія зможе поступово захоплювати нові і нові території у Луганській і Донецькій областях.

Другий сценарій - якщо жодна зі сторін не матиме змоги просуватися і війна тягнутиметься у позиційній фазі місяцями чи навіть роками, з великими втратами для обох сторін та наслідками для світової економіки.

Третій сценарій, який вважають найменш ймовірним - що Росія скоригує свої цілі, заявить, що нібито досягла того, чого збиралася, і спробує підготувати грунт для завершення бойових дій.

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Якщо ж Росії вдасться закріпитися на загарбаних територіях, у США побоюються, що Путін почне використовувати цю територію як плацдарм для подальшого наступу вглиб України.

Посадовці на Заході зі своєї інформації вважають, що Росія у війні за Донбас - у більш вигідних умовах за рахунок кількісної переваги сил. Проте після тяжких боїв з великими втратами з обох сторін може відчуватись нестача особового складу. Росія могла втратити до третини своїх наземних сил (не уточнюється, чи йдеться про Сєвєродонецький напрямок, чи ширше). Росії буде непросто досягти серйозних здобутків без повної мобілізації, а це Путін вважає небезпечним для себе кроком.

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"Думаю, скоро настане момент, коли або одна, або друга сторона буде мати успіх. Або РФ дійде до Слов’янська і Краматорська, або українці їх там зупинять. А якщо українці зможуть тримати там оборону з таким співвіддношенням сил - це має значення", - коментує високопоставлений співрозмовник з НАТО.

У Пентагоні вважають, що Путін вочевидь не відмовився від планів загарбати всю Україну, але не зможе цього досягти.

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Топ коментарі

  • Алексей Первеев 0c647dc7
    Одні журналісти цитують других які посилаються на третіх - також журналістів.
    І за такі "сценарні", нібито "аналітичні" статті всі отримують зарплатню.
    Одна з найдавніших професій, да.
  • Nikolai Chizhevsky
    Тобто варіант звільнення України силами ЗСУ вони взагалі не розглядають?

    "Якщо ж Росії вдасться закріпитися на загарбаних територіях, у США побоюються, що Путін почне використовувати цю територію як плацдарм для подальшого наступу вглиб України".-ну це зрозуміло як було з Кримом і Донбасом дехто думав заберуть і більше не полізуть, ага якщо окупують і так і залишать південь заморозять то далі через рік два коли підросте гарматне мясо буде Дніпро і Запоріжжя і так далі звільняти потрібно всю теріторію
  • Павло Дудра
    Скоріше всього зараз наступить етап/фаза "прагнення до переговорів" "розводки Лоха" москвою з метою відновлення сил ПЕРЕД наступною агресією..


    Якщо вірити американським і британським військовим експертам, цей момент може наступити найближчим часом, а ми знаємо, як у таких випадках діє москва.
    У цей момент вона починає імітувати зацікавленість у припиненні вогню, переговорах та інше, що їй взагалі не потрібно. Єдина мета - зірвати контрнаступ у момент, коли її сили найбільш уразливі. Можна перефразувати. Шляхом такої риторики окупант намагається політичними засобами зірвати розгром власної окупаційної армії. Зі свого боку, ми попереджаємо всіх про те, що як тільки в мордорі остаточно зрозуміють, що зараз вони видихнулися, почнеться масована психологічна, інформаційна та політична операція, спрямована на зрив нашого наступу. У цей час розпочнуться заклики до миру, до припинення вогню, крики «вистачить жертв» тощо. А наші куплені повії будуть розповідати про те, що наші партнери - не такі вже й партнери, що вони не будуть нас підтримувати до перемоги і взагалі «не все так однозначно». Інші ж говоритимуть про те, що в наступі ми зазнаємо ще більших втрат. Треті знайдуть ще якусь тему, спрямовану на те саме, щоб ми пропустили вікно можливостей, яке об'єктивно відкриється для контрнаступу. Тому всім треба розуміти, що будуть розконсервовані всі козачки, які були «сплячими» до цього моменту, і навіть записні патріоти вставлять свій голос у цей ганебний хор. Так що, якщо вірити висновкам американських військових і армія супротивника справді близька до моменту, де вона неминуче упреться в оперативну паузу, виявляться дуже багато діячів, які прямо або опосередковано, навмисне або в режимі «корисного дурня», але кормляться з кремлівської лопати. Найнікчемніші не будуть видавати щось від себе, а діятимуть у режимі «є думка» і якщо раніше вони не були помічені в тому, що цитували «пораженців», то тепер вони це акуратно підсувають до вентилятора, в який вони і перетворилися.

    https://defence-line.org/2022/06/o-tochke-operativnoj-pauzy-vraga-chast-3/
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