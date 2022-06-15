Минулої доби на Харківщині сталося 8 пожеж, спричинених обстрілами, - ДСНС

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 28 оперативних виїздів, 17 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема 8 пожеж, спричинених обстрілами.

Як передає Цнзор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

"Найбільша кількість пожеж, викликаних ворожими обстрілами, сталася у Чугуївському районі області. Там у різний час доби виникло 6 пожеж. По одному подібному спалаху виникло в Ізюмському та Богодухівському районах. У результаті цих пожеж постраждали житлові будинки, господарські будівлі, складська будівля, 2 мотоцикли", - йдеться в повідомленні.

Одна з найбільших пожеж, викликаних обстрілами, сталася вранці 14 червня у житловому секторі села Коробочкине Чугуївського району. На одному з приватних дворів спалахнули 2 господарські будівлі та гараж. Полум'я охопило площу близько 300 кв.м. Для ліквідації пожежі задіяно пожежно-рятувальний підрозділ Чугуєва. Силами ДСНС вогонь вдалося ліквідувати за дві години. Пожежники запобігли поширенню полум'я на житловий будинок. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

Аварійно-рятувальні роботи проводилися на зруйнованому ворожим обстрілом об'єкті в Слобідському районі Харкова. Було залучено 6 одиниць техніки та 20 фахівців особового складу.

Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби ліквідували 20 ворожих боєприпасів.

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