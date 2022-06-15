Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 32 750 осіб, 213 літаків, 179 гелікоптерів, 1440 танків та 3528 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 15 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 32 750 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.06 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 32750 (+250) осіб ліквідовано,

танків - 1440 (+6) од,

бойових броньованих машин - 3528 (+25) од,

артилерійських систем - 722 (+1) од,

РСЗВ - 230 (+1) од,

засоби ППО - 97 (+0) од,

літаків - 213 (+0) од,

гелікоптерів - 179 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 591 (+3),

крилаті ракети - 129 (+4),

кораблі /катери - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2485 (+12) од,

спеціальна техніка - 55 (+1).

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"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Сєверодонецькому напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.