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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 32 750 осіб, 213 літаків, 179 гелікоптерів, 1440 танків та 3528 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

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Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 15 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 32 750 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.06 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 32750 (+250) осіб ліквідовано,

танків - 1440 (+6) од,

бойових броньованих машин - 3528 (+25) од,

артилерійських систем - 722 (+1) од,

РСЗВ - 230 (+1) од,

засоби ППО  - 97 (+0) од,

літаків - 213 (+0) од,

гелікоптерів - 179 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 591 (+3),

крилаті ракети  - 129 (+4),

кораблі /катери  - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2485 (+12) од,

спеціальна техніка  - 55 (+1).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 32 750 осіб, 213 літаків, 179 гелікоптерів, 1440 танків та 3528 броньованих машин 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Сєверодонецькому напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    Десять років Афганістану 14,5 тисяч вбитих Близько 50 тис поранених Для всього СРСР це виявлося "проблемою" і він змушений був закінчить війну В Україні Росія за 4 місяці втратила більш ніж в ДВА РАЗИ більше вбитими (скільки поранених - мовчать, але військова статистика каже про співвідношення 1х3 Тобто під СОТНЮ ТИСЯЧ) Пята частина літаків згоріла (по вертольотах не знаю, але теж цифра, в процентах, немала) І вони ломляться і далі!
    Воістину, рашисти *******! Так само, як і ******* покоління, яке вони женуть "на убой"
  • Олег Беляков 1ee72182
    200 - это нормально. Больше - это если бы мы были сильнее. А если бы мы были сильнее, то война бы давно закончилась.
    За вчера -позавчера отлично наколотили, а то неделя было затишье по 50-60 человек в день.
    Видимо, западное более точное оружие начало поступать на передовую.
    Отлично. Мы давно этого ждем и желаем ребятам удачи.
  • MausMike
    Якщо читати далі заголовка - то "особового складу - близько 32750 (+250) осіб ліквідовано"
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