В Росії через санкції не вистачає картону для упаковки

Через санкції ЄС великі російські виробники харчових продуктів зіткнулися з нестачею картону для харчової упаковки. Постачання їхньої продукції через це стає нестабільним.

Про це пише російський "Коммерсант", повідомляє Цензор.НЕТ.

Представники "Союзмолоко" (об'єднує Danone, PepsiCo, "Еконіву", "Молвест" та ін.) на засіданні комітету Держдуми з аграрних питань запропонували розподіляти картон для харчового пакування, що випускається у Росії, між її виробниками.

Галузева асоціація попросила депутатів запросити у Мінпромторгу РФ інформацію про місячне виробництво картону до кінця року.

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Гендиректор "Союзмолоко" Артем Бєлов пояснює, що, маючи інформацію про прогнозовані обсяги випуску картону, виробникам упаковки було б легше планувати свою діяльність та домовлятися з покупцями. За його словами, вже були випадки, коли виробникам упаковки не підтверджувалися постачання обумовлених обсягів картону.

Проблеми виникли після ухвалення ЄС п'ятого пакета санкцій, який набув чинності 9 квітня. Обмеження зазнала продукція шведського виробника упаковки Tetra Pak. У компанії є локалізоване виробництво у Росії, але для нормального функціонування необхідно постачати імпортні пакувальні матеріали та компоненти.

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Tetra Pak на початку червня просила Національну раду з торгівлі Швеції зробити виняток через соціальну значущість продукції компанії та дозволити постачання, але отримала відмову.

За даними джерел газети, не вистачає близько 30% картону. Співрозмовник на молочному ринку пояснює, що російський картон не завжди високої якості та не витримує вимог щодо термінів зберігання продукції.