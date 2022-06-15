В Росії через санкції не вистачає картону для упаковки
Про це пише російський "Коммерсант", повідомляє Цензор.НЕТ.
Представники "Союзмолоко" (об'єднує Danone, PepsiCo, "Еконіву", "Молвест" та ін.) на засіданні комітету Держдуми з аграрних питань запропонували розподіляти картон для харчового пакування, що випускається у Росії, між її виробниками.
Галузева асоціація попросила депутатів запросити у Мінпромторгу РФ інформацію про місячне виробництво картону до кінця року.
Гендиректор "Союзмолоко" Артем Бєлов пояснює, що, маючи інформацію про прогнозовані обсяги випуску картону, виробникам упаковки було б легше планувати свою діяльність та домовлятися з покупцями. За його словами, вже були випадки, коли виробникам упаковки не підтверджувалися постачання обумовлених обсягів картону.
Проблеми виникли після ухвалення ЄС п'ятого пакета санкцій, який набув чинності 9 квітня. Обмеження зазнала продукція шведського виробника упаковки Tetra Pak. У компанії є локалізоване виробництво у Росії, але для нормального функціонування необхідно постачати імпортні пакувальні матеріали та компоненти.
Tetra Pak на початку червня просила Національну раду з торгівлі Швеції зробити виняток через соціальну значущість продукції компанії та дозволити постачання, але отримала відмову.
За даними джерел газети, не вистачає близько 30% картону. Співрозмовник на молочному ринку пояснює, що російський картон не завжди високої якості та не витримує вимог щодо термінів зберігання продукції.