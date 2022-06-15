Кількість злочинів у середньому в Україні зменшилась на 25%, - МВС
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Криміногенна ситуація в Україні останнім часом поліпшилася, кількість злочинів у середньому зменшилася на 25%.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.
"Можемо говорити про те, що останнім часом, починаючи з 24 лютого, криміногенна ситуація у країні поліпшилася. Тобто реальна кількість злочинів зменшилася у середньому на 25 відсотків по країні", - сказав Денисенко.
Водночас, додав радник глави МВС, є порушники комендантської години.
"Але говорити про те, що відбулися якісь екстраординарні випадки, на щастя, ми не можемо", - додав Денисенко.