"Кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира?" - чергові погрози Медведєва

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв вкотре погрожує Україні.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Бачив повідомлення, що Україна за ленд-лізом хоче отримати від своїх заокеанських господарів ЗПГ (зріджений природний газ. - Ред.) із оплатою постачання через 2 роки. Інакше цієї зими просто замерзне.

Тільки питання. А хто сказав, що за два роки Україна взагалі існуватиме на карті світу? Хоча американцям вже все одно - вони настільки вклалися в проект "анти-Росія", що решта для них дрібниця", - йдеться в повідомленні.

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