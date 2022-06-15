Росіяни заявляють про обстріл Україною пункту пропуску в Курській області
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Губернатор Курської області Росії Роман Старовойт твердить, що Україна вранці 15 червня нібито обстріляла пункт пропуску "Крупець" у Рильському районі РФ.
Про це він пише у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Сьогодні о 7:30 супротивник з боку України обстріляв пункт пропуску "Крупець" у Рильському районі. Постраждалих та руйнувань немає", - написав він.
Російський губернатор також заявив, що прикордонники РФ нібито "вогнем у відповідь придушили напад".
Нагадаємо, 14 червня президент Володимир Зеленський заявив, що українці не терористи, щоб обстрілювати цивільні квартали Російської Федерації.