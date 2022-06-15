Зареєстровано понад 17,5 тис. воєнних злочинів РФ в Україні, - Офіс Генпрокурора

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну правоохоронці зареєстрували понад 17,5 тис. злочинів агресії та воєнних злочинів.

Про це у Телеграмі повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

За даними ОГП, зареєстровано 17 511 злочинів агресії та воєнних злочинів, зокрема 16 862 щодо порушення законів та звичаїв ведення війни, 73 щодо планування, підготовки або розв'язання та ведення агресивної війни, 18 щодо пропаганди війни, 558 інших.

Крім того, українські правоохоронці зареєстрували 8477 злочинів проти нацбезпеки, з них 5841 щодо посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, 1112 щодо державної зради, 1140 щодо колабораційної діяльності, 46 щодо пособництва державі-агресору, 62 щодо диверсії, 276 інших.

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