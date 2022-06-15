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Маріуполь чинить опір: Вбито працівника МНС РФ, спалено два тягача та три причепа окупантів. ВIДЕО

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В окупованому Маріуполі місцеві чинять спротив рашистам.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Місто не прийняло окупацію. Потроху пасивний спротив з саботажу переходить в активну фазу. 9 червня на Таганрозьському шосе на стоянці техніки мчс росії раптом згоріли два тягача та три великих причепа до вантажівок. Причину названо - підпал.

11 червня на передодні святкування дна росії в натовпі за гуманітаркою біля "Метро" невідомий вдарив ножем в спину працівника мчс росії. Поранення виявилось смертельним. Просто підтверджені факти. Більше не можу коментувати зі зрозумілих причин. Кажемо вам, мразота. Починайте озиратись. Відплата вже поруч", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Російські окупанти обманом змушують маріупольців свідчити проти ЗСУ та "Азова", - Андрющенко

Топ коментарі

  • FT FT
    Очень хорошо. Нужно выбить у окупантов иллюзию что они захватили украинские города и могут идти дальше захватывать новые. Пускай попробуют еще удержать захваченные
  • wittmann1980
    Как можно после этого принять оккупацию, после того как тебя непрерывно обстреливали, разрушили твой город, твой дом, убили твоих родных, близких, друзей? Многие выберут смерть в бою, либо партизантство, чем жить под оккупантами.
  • Дмитрий Маначин dae4a6cc
    На Маріуполі вже живого місця немає, а місто навіть після таких жахливих руйнувань та втрат не втрачає віру та продовжує спротив.
    Тримайтеся та бережіть себе, ви - це також Україна, і вона обов'язково переможе!
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