Такої розвинутої антикорупційної інфраструктури, як в Україні, немає в багатьох країнах ЄС, - Зеленський

Все, що робила наша країна стосовно антикорупційної структури, не пов’язано зі вступом в ЄС, а це для себе, для України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це президент Володимир Зеленський заявив під час спілкування зі ЗМІ Данії.

Щодо надання Україні статусу кандидата в члени ЄС, то, на думку Зеленського, Данія, у якої є питання стосовно антикорупційної інфраструктури, має неповну інформацію про реальний стан справ у нашій країні.

"Такої розвинутої антикорупційної інфраструктури, яка працює під час війни й (працювала. - Ред.) до війни, як в Україні, думаю, немає в багатьох країнах ЄС", - пояснив президент.

Зокрема, за словами Зеленського, у нашій державі продовжують роботу НАБУ, НАЗК і ВАКС попри спробу заблокувати повноваження деяких із них через рішення Конституційного Суду.

"Але все, що ми робили стосовно антикорупційної структури, в судовій реформі, не пов’язано зі вступом в ЄС, а це для себе, для України. Ми хочемо, щоб Україна була швидкою, сучасною, без будь-якої бюрократії", - наголосив він.

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