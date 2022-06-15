Унаслідок обстрілу залізничних колій у Покровську зруйновано вагон із гумдопомогою, - міський голова Требушкін
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У Покровську на Донеччині російські загарбники у ніч на 15 червня обстріляли залізничні колії, через що зруйновано вагон з гуманітарною допомогою.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Телеграмі повідомив Покровський міський голова Руслан Требушкін.
"Минула доба у громаді пройшла неспокійно, вночі було чутно вибухи... Вночі відбувся обстріл залізничних колій, зруйновано 1 вагон з гуманітарною допомогою (харчовими продуктами), пошкоджені залізничні колії, обірвана лінія електропередач над колією. Загиблих та травмованих немає", - написав очільник міста.
За його словами, виявлено пошкодження вікна та покрівлі одного з приватних будинків. Інші факти щодо постраждалих та руйнувань внаслідок обстрілів у Покровській громаді наразі встановлюються.