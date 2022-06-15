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Учнів та вчителів профосвіти звільнили від мобілізації - закон набув чинності

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Учнів та вчителів профосвіти звільнили від мобілізації - закон набув чинності
В Україні набув чинності закон про внесення учнів та викладачів профосвіти до переліку осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Документ, зокрема, розширює перелік осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, доповнивши його такими категоріями громадян, як учні та викладачі закладів професійної (професійної-технічної) освіти, на рівні зі студентами та викладачами професійної перед вищою та вищою освітою.

Водночас відтермінування від мобілізації можуть отримати студенти ПТУ, які навчаються на денній або дуальній формі, а викладачам відтермінування надають тільки в тому разі, якщо заклад професійної (професійної-технічної) освіти – їх основне місце роботи й вони отримують там щонайменше 0,75 ставки.

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Зазначається, що таке рішення дасть змогу забезпечити відновлення України шляхом наповнення ринку праці професіоналами, зокрема кваліфікаційними працівниками.

Як повідомлялося, 14 квітня ВР ухвалила відповідний законопроєкт №7272.

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Топ коментарі

  • SergTranscarpathian
    Завтра, парковка біля ПТУ...
  • Beer Bear
    не профессия,а пестня! мало того что при ковиде просидели два года на удаленке плюс при военном положении опять никакой учебы и это все не теряя зряплаты,так теперь еще мобилизация не грозит! и какую наиважнейшую для государства функцию они выполняют сидя дома и никуя не делая?
  • Игорь Билык
    И не говори. Надо нам собратся и петицию соорудить, что бы от мобилизации освободили ******** с цензора. Это так выматывает всех обсерать в интернете, давать разрядки политикам и войскам и вообще профессионально решать насущные проблемы, что сил на войну не осталось.
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