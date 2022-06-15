Сполучення із Сєверодонецьком є, хоча логістика ускладнилась, - мер Стрюк
Про це в ефірі телемарафону повідомив мер Олександр Стрюк, передає Цензор.НЕТ.
"Намагаються (окупанти. - Ред.) штурмувати місто з кількох напрямків. Враховуючи, що мости підірвані, ворог вважає, що він таким чином психологічно тисне на наших воїнів. Зрозуміло, що досить важко, оскільки ускладнилась логістика, водночас шляхи сполучення з містом є. Тому продовжуємо боронити місто і тримаємо лінію оборони", - пояснив він.
За словами мера, підрив мостів окупантами ускладнив ситуацію, але "шляхи відходу - досить небезпечні - але є, тому казати, що місто повністю відрізане не можна".
Також Стрюк додав, що зараз робиться усе можливе, щоб налагодити логістику і знайти більш-менш стабільні рішення.
"Ми контролюємо промислову зону, периметр, який забезпечує сполучення із Лисичанськом. Бої тривають за середмістя, здійснюються намагання витискати ворога подалі до центру міста. Це перманентна ситуація з частковими успіхами, десь, може, із тактичними відходами" ,- додав він.