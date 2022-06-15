Європа замінить російське вугілля південно-африканським, - Reuters

Країни Європи збільшили імпорт вугілля із Південно-Африканської Республіки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Зазначається, що за перші п'ять місяців 2022 року в Європі імпортували з Південно-Африканської Республіки на 40% більше вугілля, ніж за весь минулий рік.

3,2 млн тонн доставили з найбільшого в Африці вугільного терміналу Річардс-Бей (RBCT) до Європи в січні-травні. За весь 2021 рік було тільки 2,3 млн тонн.

Вгілля із ПАР за перші п'ять місяців імпортували вісім країн Європи, зокрема Україна, яка припинила морський імпорт через війну.

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