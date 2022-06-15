Новини

Європа замінить російське вугілля південно-африканським, - Reuters

2 28512
Європа замінить російське вугілля південно-африканським, - Reuters
Країни Європи збільшили імпорт вугілля із Південно-Африканської Республіки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Зазначається, що за перші п'ять місяців 2022 року в Європі імпортували з Південно-Африканської Республіки на 40% більше вугілля, ніж за весь минулий рік.

3,2 млн тонн доставили з найбільшого в Африці вугільного терміналу Річардс-Бей (RBCT) до Європи в січні-травні. За весь 2021 рік було тільки 2,3 млн тонн.

Вгілля із ПАР за перші п'ять місяців імпортували вісім країн Європи, зокрема Україна, яка припинила морський імпорт через війну.

Також читайте: Імпорт вуглеводнів з РФ треба припинити, інакше однією рукою ми підтримуємо Україну, а другою - фінансуємо продовження війни Путіна, - віцепрезидент Домбровскіс

Топ коментарі

  • Дмитрий Томилин 8f4af3d4
    ГДЕ-ТО ЭТО УЖЕ ПРОХОДИЛИ,только то было в другой реальности и не у нас.
  • Andriy Vasilchenko
    Треба відвоювати наші території. У нас також є і вугілля і сланцевий газ на материковій частині України, і гігантські поклади того ж газу і можливо нафти в чорному морі. Ми навіть 2 вишки колись купили, але виявилося, що не було чим їх захищати.
  • Senator S 01a656ec
    Дима Камикадзе каже что в Бурятии на угольном разрезе произошел жуткий пожар...пригнали крутых спецов из Узбекистана...которые круто сидят Белазы...что заводить не умеют грузовики.. бедная рабZeя***)))зато величие прет со всех Дыр
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини