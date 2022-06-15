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США передадуть Україні розвіддані для ударів системами залпового вогню

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США передадуть Україні розвіддані для ударів системами залпового вогню
США мають намір передавати Україні розвідувальну інформацію для завдання ударів за допомогою реактивних систем залпового вогню.

Про це заявило Міноборони США, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Радіо Свобода".

За даними Пентагону, зараз українські військові закінчують навчання з використання систем HIMARS та MLRS.

США визнали, що поки що у Москви більше артилерії, ніж у Києва. Вашингтон вкотре сказав, що планує забезпечити українську армію всім необхідним для ураження цілей на території України.

Теоретично HIMARS і MLRS можуть досягти цілей, розташованих на території Росії. При цьому президент України Володимир Зеленський у розмові з данськими журналістами заявив, що українська армія не обстрілюватиме цивільні об’єктів у сусідній країні.

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США заявляли, що дальність HIMARS, які поставляються Києву, не перевищуватиме 80 кілометрів.

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    Вони тепер будуть надавать розвіддані не "в Україну" а "адресно" Казав мені один чоловік у якого син (підполковник) у генштабі сидить : "При Залужному в штабі "ніхто толком нічого не знає" Знає тільки він і люди що прямо причетні до виконання конкретного завдання!"
  • Vika Lysenko
    Лучше делайте ВСЕ МОЛЧА ‼️Не надо трубить на весь Мир, чтобы не воспользовались ГНИДЫ ,которых покрывают
  • wittmann1980
    К данным для ударов РСЗО, давайте РСЗО с большим кол-вом боеприпасов.
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