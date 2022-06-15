США передадуть Україні розвіддані для ударів системами залпового вогню
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США мають намір передавати Україні розвідувальну інформацію для завдання ударів за допомогою реактивних систем залпового вогню.
Про це заявило Міноборони США, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Радіо Свобода".
За даними Пентагону, зараз українські військові закінчують навчання з використання систем HIMARS та MLRS.
США визнали, що поки що у Москви більше артилерії, ніж у Києва. Вашингтон вкотре сказав, що планує забезпечити українську армію всім необхідним для ураження цілей на території України.
Теоретично HIMARS і MLRS можуть досягти цілей, розташованих на території Росії. При цьому президент України Володимир Зеленський у розмові з данськими журналістами заявив, що українська армія не обстрілюватиме цивільні об’єктів у сусідній країні.
США заявляли, що дальність HIMARS, які поставляються Києву, не перевищуватиме 80 кілометрів.