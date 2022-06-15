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Макрон: Зеленському доведеться вести переговори з Путіним

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Макрон: Зеленському доведеться вести переговори з Путіним
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що владі України доведеться вести переговори з владою РФ. Він вважає перемовини неуникними, а також хоче "зупинити російські воєнні дії" й "допомогти українській армії".

Про це він заявив під час відвідин французьких військових на базі НАТО в Румунії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Голос Америки".

"Ніхто не знає, що буде в наступні тижні і місяці. Ми будемо робити все у подальших намаганнях зупинити воєнні дії Росії і щоб допомогти українцям та їхній армії, щоб вони могли вести переговори, але у сталий спосіб", - сказав він у вівторок 14 червня.

15 червня на прес-конференції з румунським президентом Клаусом Йоганнісом президент Франції повторив, що "українському президентові та його представникам треба буде домовлятися з Росією".

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Досі Макрона не раз критикували і зокрема з українського боку за його заяви про необхідність діалогу з Росією.

Але Емманюель Макрон завжди однозначно засуджував російську агресію і Франція стала однією з держав, які серед перших надали Україні важкі озброєння - далекобійні гаубиці.

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Топ коментарі

  • т р у д а р ь
    макрону надоело в одиночку с ****** беседовать..
  • Ireland
    Медведев, єдиний в кремлівській компанії, хто нижчий за Путіна, заявив, що Україна «через пару лет может уже не существовать на карте мира».

    Нацизм в чистому вигляді. Вони хочуть знищити цілий народ просто тому, що ненавидять його.

    При цьому, наприклад, Макрон каже, що нам потрібно буде сідати за стіл переговорів з Путіним. Цікаво, а, може, Де Голлю свого часу теж було варто переговорити з Гітлером, замість того, щоб оголосити про спротив?
  • Алекс Ростиков
    ,Пашьол накуй!
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