Макрон: Зеленському доведеться вести переговори з Путіним

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що владі України доведеться вести переговори з владою РФ. Він вважає перемовини неуникними, а також хоче "зупинити російські воєнні дії" й "допомогти українській армії".

Про це він заявив під час відвідин французьких військових на базі НАТО в Румунії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Голос Америки".

"Ніхто не знає, що буде в наступні тижні і місяці. Ми будемо робити все у подальших намаганнях зупинити воєнні дії Росії і щоб допомогти українцям та їхній армії, щоб вони могли вести переговори, але у сталий спосіб", - сказав він у вівторок 14 червня.

15 червня на прес-конференції з румунським президентом Клаусом Йоганнісом президент Франції повторив, що "українському президентові та його представникам треба буде домовлятися з Росією".

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Досі Макрона не раз критикували і зокрема з українського боку за його заяви про необхідність діалогу з Росією.

Але Емманюель Макрон завжди однозначно засуджував російську агресію і Франція стала однією з держав, які серед перших надали Україні важкі озброєння - далекобійні гаубиці.