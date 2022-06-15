Макрон: Зеленському доведеться вести переговори з Путіним
Про це він заявив під час відвідин французьких військових на базі НАТО в Румунії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Голос Америки".
"Ніхто не знає, що буде в наступні тижні і місяці. Ми будемо робити все у подальших намаганнях зупинити воєнні дії Росії і щоб допомогти українцям та їхній армії, щоб вони могли вести переговори, але у сталий спосіб", - сказав він у вівторок 14 червня.
15 червня на прес-конференції з румунським президентом Клаусом Йоганнісом президент Франції повторив, що "українському президентові та його представникам треба буде домовлятися з Росією".
Досі Макрона не раз критикували і зокрема з українського боку за його заяви про необхідність діалогу з Росією.
Але Емманюель Макрон завжди однозначно засуджував російську агресію і Франція стала однією з держав, які серед перших надали Україні важкі озброєння - далекобійні гаубиці.