Сподіваємось, Туреччина зможе допомогти у вивезенні зерна з України, - Столтенберг
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Коли я нещодавно говорив із турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом, однією з головних тем були спроби Туреччини сприяти укладенню будь-якої угоди, яка дозволила б експортувати зерно через Чорне море", - зазначив Столтенберг.
"Я дуже сподіваюся, що ці зусилля приведуть до чогось, але дуже рано говорити, наскільки успішними вони будуть", - додав генсек НАТО.
За його словами, ЄС та НАТО активно опікуються проблемою вивезення зерна з України.
Минулого тижня глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявляв, що в Анкарі вважають здійсненним план ООН щодо вивезення з України зерна. Він зазначив, що триває обговорення щодо створення механізму "зернового коридору" у Чорному морі за участю ООН, Росії, України і Туреччини.