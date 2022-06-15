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Сподіваємось, Туреччина зможе допомогти у вивезенні зерна з України, - Столтенберг

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Сподіваємось, Туреччина зможе допомогти у вивезенні зерна з України, - Столтенберг
Генсек НАТО Єнс Столтенберг сподівається, що Туреччина допоможе експортувати українське зерно через Чорне море.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Коли я нещодавно говорив із турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом, однією з головних тем були спроби Туреччини сприяти укладенню будь-якої угоди, яка дозволила б експортувати зерно через Чорне море", - зазначив Столтенберг.

"Я дуже сподіваюся, що ці зусилля приведуть до чогось, але дуже рано говорити, наскільки успішними вони будуть", - додав генсек НАТО.

За його словами, ЄС та НАТО активно опікуються проблемою вивезення зерна з України.

Минулого тижня глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявляв, що в Анкарі вважають здійсненним план ООН щодо вивезення з України зерна. Він зазначив, що триває обговорення щодо створення механізму "зернового коридору" у Чорному морі за участю ООН, Росії, України і Туреччини.

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Топ коментарі

  • FT FT
    Так Турция уже помогает вывозить украинское зерно. Правда пока судами окупантов. Но процесс же идет. А остальное не важно что зерно украли или оно в крови.
  • Яна Чорновола
    Гімна на лопаті і Столтенбергу і хитрожопій туреччині
  • Дмитрий Томилин 8f4af3d4
    У меня ощущение, что вывезли ещё не всё , осталось зерно и всё, проект будут закрывать. 😪 Вместо того, чтобы оружием помочь, готовы, как угодно, только вывезти хлеб.
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