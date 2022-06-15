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Столтенберг про членство Швеції та Фінляндії в НАТО: Коли саме це станеться, не можу сказати

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Столтенберг про членство Швеції та Фінляндії в НАТО: Коли саме це станеться, не можу сказати
Партнери з НАТО намагатимуться вирішити питання про членство Швеції та Фінляндії якнайшвидше, але точна дата вступу цих країн поки що невідома

Про це заявив сьогодні на пресконференції генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми намагаємося вирішити питання якнайшвидше, щоб Швеція і Фінляндія стали членами НАТО в найкоротші терміни, але коли саме це станеться, я сказати не можу", - зазначив Столтенберг.

У вівторок прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила про ризик, що ситуація із вступом її країни до НАТО надовго застигне у нинішньому вигляді.

Фінляндія та Швеція подали заявки на вступ до НАТО ще 18 травня, але їх розгляд блокує Туреччина. Анкара має низку претензій до цих скандинавських країн: зокрема вона звинувачує їх у підтримці курдських угруповань, які в Туреччині вважають терористичним.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швеція зробила кроки для задоволення вимог Туреччини щодо НАТО, - Столтенберг

Топ коментарі

  • Garry Grant
    Що взагалі може цей слимак?
  • Mykola Trofimenko
    Туреччину викинути, бо від них все одно сенсу майже немає, а Швецію та Фінляндію прийняти.
  • Y.M. Z.
    Парадокс: країна-член NATO 45 років окуповує шматок іншої суверенної, визнаної всім світом країни (Кіпру), і всім пох.

    Причому "президент" так званої "республіки північного Кіпру" проти турецьких військових баз на своїй території, але Туреччина їх не розформовує і війська не виводить.

    Може NATO слід поставити Туреччині кілька питань з цього приводу?
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