Мета НАТО - терміново допомогти Україні, про ПДЧ не йдеться, - Столтенберг
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У відносинах з Україною союзники НАТО зараз зосереджені на наданні термінової допомоги для перемоги у війні, яку проти неї веде Росія. Про надання Плану дій щодо членства не йдеться.
Це випливає з відповіді генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга на запитання агентства "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Україна-країна, яка прагне стати членом НАТО. Наш фокус зараз – допомогти їм у битві з брутальним нападам, допомогти їм практичною підтримкою, смертельною та несмертельною допомогою від союзників по НАТО та від НАТО, а також допомогти Україні продовжувати модернізувати збройні сили, над чим союзники вже працюють багато років, включаючи перехід від обладнання радянської ери до сучасного обладнання НАТО. Це наш фокус у наших відносинах із Україною", - пояснив генсек Альянсу.