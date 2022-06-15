В апеляційному суді Львова розглядають 16 процесів щодо заборони проросійських партій, - Малюська

У Восьмому апеляційному адміністративному суді у Львові наразі одночасно тривають 16 судових процесів щодо заборони проросійських політичних партій.

Про це заявив міністр юстиції України Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У Восьмому апеляційному адміністративному суді у Львові наразі перебувають одночасно 16 судових процесів. Стосовно шести політичних партій рішення вже ухвалено, щодо інших - ми чекаємо на ухвалення рішень уже найближчим часом", - сказав Малюська в ефірі національного телемарафону в середу.

За словами міністра, "найгучнішою" забороною проросійської політсили в Україні стала заборона за рішенням суду першої інстанції політичної партії "Наші".

"Там є рішення суду першої інстанції, зараз чекаємо, чи подадуть вони апеляційну скаргу", - наголосив Малюська.

Він уточнив, що вже поточного тижня можливе винесення судових ухвал про заборону політичних партій "Опозиційна платформа - За життя", "Партії Шарія" та інших, зокрема тих, діяльність яких було призупинено за рішенням Ради нацбезпеки і оборони України.

"Крім того, в нас іще були окремо політичні партії, щодо яких була інформації про їхню проросійськість", - наголосив міністр.

Малюська додав, що громадянам, які захочуть у майбутньому реєструвати нові проросійські політичні партії, зробити це буде набагато складніше.

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"А в чому сенс? Якщо вони сповідуватимуть проросійськість, то ми подамо ще 1, 2, 3, 10 позовів із таким самим результатом. Створювати партії - це складно, ресурсно й дорого. Створювати партії, а ми їх закриватимемо? Ну, можемо пограти в таку гру, в "кота й мишки", - підсумував міністр.