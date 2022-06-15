Суд заборонив Соціалістичну партію України

Восьмий апеляційний суд Львова заборонив діяльність Соціалістичної партії України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє рух "ЧЕСНО".

Майно Соціалістичної партії та всіх її осередків, згідно з рішенням суду, буде передано державі. Але саме рішення може ще бути оскаржене у Верховному Суді.

Як розповідає провідний аналітик Руху ЧЕСНО Ігор Фещенко, доводи СБУ та Мін’юсту проти СПУ полягали в антиукраїнській і проросійській діяльності та висловлюваннях останніх трьох керівників партії, передовсім — Іллі Киви. Зокрема згадувалося про привітання Кивою Володимира Путіна з днем народження, ідеалізування ним його діяльності, а також справу щодо державної зради Киви.

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На думку СБУ, хоч Кива з 2019 року не є офіційним керівником партії, він і надалі здійснює вплив на неї. Зокрема, у матеріалах справи цитувалися публікації з посиланням на партійний сайт, в яких входження Киви до ОПЗЖ подавалося як делегування від СПУ. Крім цього, згідно з матеріалами справи, станом на зараз Соціалістичну партію України очолює Віктор Заїка — директор іменного благодійного фонду Іллі Киви "Визволення".

Ще одним доказом впливу Киви на Соцпартію вважають те, що очолювана ним організація "Всеукраїнський рух по боротьбі з фашизмом "Патріоти за життя", як і його благодійний фонд, зареєстровані за тією ж адресою, що й Соціалістична партія України.

Крім цього, як аргументи за заборону наводилася антиукраїнська діяльність окремих керівників осередків СПУ, зокрема Олександра Онищенка. Він очолює Київський міський осередок партії, а також висувався від неї на виборах народних депутатів у 2019 році (ЦВК відмовила в реєстрації Онищенка).

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"Загалом засідання щодо заборони Соцпартії стало одним із небагатьох на яке допустили журналістів. Також, воно стало найдовшим і тривало майже три години. Найкоротше засідання щодо заборони Блоку Володимира Сальдо тривало близько 30 хвилин", — зазначає Ігор Фещенко, який відвідує всі судові засідання.

Соціалістична партія – одна із найстаріших політичних сил незалежної України. Від заснування у 1991 році і до 2010-го її очолював Олександр Мороз.

З 1995 року СПУ була в опозиції до влади тодішнього президента Леоніда Кучми, у 2000-2003 роках саме соціалісти на чолі з Морозом були організаторами акцій протесту проти президента Леоніда Кучми "Україна без Кучми" та "Повстань, Україно!". А восени 2000 року саме Мороз оприлюднив "плівки Мельниченка", що вказували на причетність Кучми та його оточення до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе — таким чином СПУ стала ініціаторкою "Касетного скандалу".

Соціалістична партія — вже сьома заборонена політсила, яку Міністерство юстиції вважає проросійською. До цього за неповний тиждень суд уже заборонив партії "Опозиційний блок", "Соціалісти", "Справедливості та розвитку", "Наші", "Держава" та "Блок Володимира Сальдо". Розгляд справ щодо "Прогресивної соціалістичної партії" перенесений через зустрічний позов з боку партії, а також перенесено засідання щодо заборони "Робітничої партії України (марксистсько-ленінська)".