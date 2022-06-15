Свобода - у генах: Лінкявічюс нагадав росіянам про їх місце на середньовічній карті. КАРТА
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Колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс нагадав сучасним російським "імперцям" про місце Московії на мапі за часів Великого князівства Литовського.
Відповідну карту він опублікував у твітері, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Обговорюючи "імперські амбіції", погляньмо на Велике князівство Литовське (13-15 ст.). Не через "відновлення імперії", а для поширення духу свободи. Щось таки мало зберегтися в генах", - написав Лінкявічюс.
Нагадаємо, нещодавно президент РФ Володимир Путін порівняв себе з Петром І заявив, що на його долю теж випала історична місія – повертати території і зміцнювати імперію.