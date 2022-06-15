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Свобода - у генах: Лінкявічюс нагадав росіянам про їх місце на середньовічній карті. КАРТА

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Свобода - у генах: Лінкявічюс нагадав росіянам про їх місце на середньовічній карті. КАРТА
Колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс нагадав сучасним російським "імперцям" про місце Московії на мапі за часів Великого князівства Литовського.

Відповідну карту він опублікував у твітері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Обговорюючи "імперські амбіції", погляньмо на Велике князівство Литовське (13-15 ст.). Не через "відновлення імперії", а для поширення духу свободи. Щось таки мало зберегтися в генах", - написав Лінкявічюс.

Нагадаємо, нещодавно президент РФ Володимир Путін порівняв себе з Петром І заявив, що на його долю теж випала історична місія – повертати території і зміцнювати імперію.

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Свобода - у генах: Лінкявічюс нагадав росіянам про їх місце на середньовічній карті 01

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Топ коментарі

  • Mykola Trofimenko
    Навіть не натякає, а прямо каже, що треба московію повернути в її історичні болота
  • Sophia-Maria Duglass
  • Ksenia VB
    Бридкішого народцю ніж москалі ще світ не бачив.
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