Свобода - у генах: Лінкявічюс нагадав росіянам про їх місце на середньовічній карті. КАРТА

Колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс нагадав сучасним російським "імперцям" про місце Московії на мапі за часів Великого князівства Литовського.

Відповідну карту він опублікував у твітері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Обговорюючи "імперські амбіції", погляньмо на Велике князівство Литовське (13-15 ст.). Не через "відновлення імперії", а для поширення духу свободи. Щось таки мало зберегтися в генах", - написав Лінкявічюс.

Нагадаємо, нещодавно президент РФ Володимир Путін порівняв себе з Петром І заявив, що на його долю теж випала історична місія – повертати території і зміцнювати імперію.

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