Менш ніж за добу енергетики змогли повернути світло в 15 тисяч будинків в зоні бойових дій, - ДТЕК
Про це повідомили в компанії ДТЕК Ріната Ахметова, інформує Цензор.НЕТ.
"Ситуація в Донецькому регіоні, важка, особливо на півночі. Тривають постійні обстріли практично з усіх видів озброєнь. Незважаючи на це енергетики змогли відновити живлення у тому числі 28 населених пунктів на складних Авдіївському, Бахмутському, Мар’їнському та Торецькому напрямках, що постраждали від обстрілів напередодні", - йдеться в повідомленні.
За 14 червня енергетики змогли виконати відновлювальні роботи на обладнанні та лініях у 31 населеному пункті Донеччини. Це дало змогу поновити електроживлення 14 678 родин. Через бойові дії поки що без електроживлення 316 населених пунктів Донецької області.
Найскладніші напрямки - Слов’янський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський. Енергетики чекають на дозвіл від Збройних сил України, щоб розпочати ремонти.
"Фахівці ДТЕК Донецькі електромережі безперервно працюють вже 112 добу та разом зі всіма службами робить все можливе для того, аби мешканці області мали вдома світло", - кажуть в ДТЕК.