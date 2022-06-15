Казахстан не порушуватиме західні санкції проти РФ, - президент Токаєв

Казахстан отримує від країн Заходу повідомлення про вторинні санкції та не збирається порушувати обмеження, запроваджені міжнародною спільнотою проти РФ.

Про це президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв сказав в інтерв’ю телеканалу "Россия 24", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.

"Санкції є санкції. Тим більше що ми отримуємо сповіщення про вторинні санкції з боку Заходу", - сказав він.

При цьому Токаєв наголосив, що всі економічні домовленості його країни з РФ продовжують діяти, про що він нещодавно повідомив Путіна. Інакше, за його словами, "було б неправильно й невигідно".

Також читайте: Казахстан перейменовує свою нафту, щоб не плутали з російською

"Досягаємо необхідних домовленостей, не порушуючи при цьому санкцій", - описав він роботу уряду Казахстану з урядом РФ.