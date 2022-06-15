Україна має отримати статус кандидата якнайшвидше, - президент Румунії Йоганніс
1 68914
Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що підтримка України у війні з Росією має включати пропозицію статусу кандидата на членство у ЄС.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.
"На мою думку, статус кандидата має бути наданий якомога швидше, це правильне рішення з точки зору моралі, економіки та безпеки", - сказав Йоганніс після зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном в Румунії.
Він додав, що у контексті кандидатського статусу були спроби знайти реальне вирішення розбіжностей між європейськими державами.
Макрон, своєю чергою, заявив, що ЄС має надіслати українському народові чіткий політичний сигнал.
Як повідомлялось, очікується, що 17 червня Європейська комісія надасть свій висновок щодо кандидатського статусу для України.