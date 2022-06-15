Україна має отримати статус кандидата якнайшвидше, - президент Румунії Йоганніс

Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що підтримка України у війні з Росією має включати пропозицію статусу кандидата на членство у ЄС.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

"На мою думку, статус кандидата має бути наданий якомога швидше, це правильне рішення з точки зору моралі, економіки та безпеки", - сказав Йоганніс після зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном в Румунії.

Він додав, що у контексті кандидатського статусу були спроби знайти реальне вирішення розбіжностей між європейськими державами.

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Макрон, своєю чергою, заявив, що ЄС має надіслати українському народові чіткий політичний сигнал.

Як повідомлялось, очікується, що 17 червня Європейська комісія надасть свій висновок щодо кандидатського статусу для України.