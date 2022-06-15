Окупанти у Новій Каховці викрали подружжя пенсіонерів, - родичі

Російські загарбники у Новій Каховці на Херсонщині 14 червня викрали родину пенсіонерів - Чугуй Миколу та Людмилу, 1951 та 1957 р.н.

Про це повідомили родичі викрадених, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За свідченням очевидців, подружжя викрали з їхнього будинку вранці. Восьмеро озброєних російських загарбників під'їхали на двох автомобілях, посадили чоловіка в один автомобіль, жінку - в інший, і повезли у невідомому напрямку.

За словами родичів, спочатку їх могли утримувати у підвалі будівлі поліції міста Нова Каховка, яку загарбники зараз використовують як офіс так званої "комендатури". Однак сьогодні стало відомо, що двох пенсіонерів, затриманих з невідомих причин, відвезли до захопленого Херсона.

Як наголошують родичі, пенсіонери мають хронічні хвороби: у чоловіка артрит, йому важко ходити, у жінки - гіпертонічна хвороба. І утримання їх в ув'язненні без відповідних ліків може загрожувати їхньому життю.

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Родичі пенсіонерів закликають Міжнародний Червоний хрест втрутитися в ситуацію і сприяти звільненню родини пенсіонерів.