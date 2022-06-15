Українські захисники з гелікоптерів вдарили по скупченню окупантів на Миколаївщині, - ОК "Південь"

ЗСУ продовжують нищити російських окупантів на південному напрямку.

Про це повідомляє ОК "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

"Противник продовжує ведення бойових дій у звичній для себе підступній тактиці. Не маючи успіхів в просуванні вперед, системно відступаючи під нашими контрнаступальними діями на оборонні позиції, втрачаючи живу силу, запаси та техніку, обстрілює населені пункти з мирними мешканцями з артилерійсько-мінометного озброєння, застосовує системи залпового вогню.

Протягом ночі нанесено два удари РСЗВ "Смерч" по Апостоловому на Криворіжжі. Попередньо, внаслідок влучання в цивільну лікарню загинуло 3 та поранено 4 цивільні особи.

На Миколаївщині обстрілювали населені пункти Березнегуватської, Шевченківської та Галицинівської громади. Із застосуванням стратегічної авіації з Криму серед ночі нанесено ракетний удар 4 крилатими ракетами по Прибужанівській громаді Вознесенського району. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

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Тим часом наші підрозділи продовжують виконання вогневих завдань та наносити авіаційні удари по противнику, вибиваючи їх з Миколаївщини. На світанку парою гелікоптерів влучно атаковано район скупчення противника. Втрати уточнюються.

На Херсонщині все більше людей відмовляються співпрацювати із окупантами та місцевими колоборантами, а самі рашисти продовжують захоплення державних установ. Напередодні загарбники увірвалися до головного корпусу Херсонського державного університету, захопили ректора і вивезли в невідомому напрямку. Не зупинило їх і те, що людина має інвалідність і потребує постійної медичної допомоги.

Корабельне угруповання ворожого флоту в північно-західній частині Чорного моря без змін складу і задач продовжує злочинну місію з блокади судноплавства та погрожує ракетними ударами по всій території України", - йдеться у зведенні.

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