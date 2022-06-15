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Німеччина заморозила російські активи на 4,48 мільярда євро

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Німеччина заморозила російські активи на 4,48 мільярда євро
Німеччина станом на зараз заморозила російські активи на суму 4,48 млрд євро, розповів міністр фінансів країни Крістіан Лінднер.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Die Welt.

Під заморожування потрапили також інвестиції компаній, зазначається у публікації.

Німеччина також створить національний реєстр активів, які підпадають під санкції або мають незрозуміле походження, в рамках зусиль з підвищення ефективності санкцій проти Росії.

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