Німеччина заморозила російські активи на 4,48 мільярда євро
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Німеччина станом на зараз заморозила російські активи на суму 4,48 млрд євро, розповів міністр фінансів країни Крістіан Лінднер.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Die Welt.
Під заморожування потрапили також інвестиції компаній, зазначається у публікації.
Німеччина також створить національний реєстр активів, які підпадають під санкції або мають незрозуміле походження, в рамках зусиль з підвищення ефективності санкцій проти Росії.