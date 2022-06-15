Найкращий шлях зменшити обсяги продовольчої кризи - змусити Росію припинити агресію проти України, - Столтенберг

Головним джерелом продовольчої кризи та глобального зростання цін на продовольство є агресія Росії проти України, тому найкращий спосіб вирішення проблеми буде знайдений, якщо Росія зупинить війну проти України та розблокує морські транспортні шляхи.

Про це у Брюсселі під час пресконференції перед зустріччю міністрів оборони країн-членів Альянсу сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Тема експорту зерна з України є дуже критичною. Ми бачили сплеск цін на продовольство, і це лише свідчення глобальних наслідків війни. Це не спричинено санкціями з боку НАТО або Заходу проти Росії, це прямий наслідок російської війни проти України. Ми зараз бачимо, що Росія намагається поширювати наратив, що здорожчання зерна спричинене нашими санкціями. Це некоректно. Це викликане війною, і найкращий шлях зменшити обсяги кризи та вивезти зерно з України - щоб Росія зупинила збройну агресію проти України", - наголосив Столтенберг.

Він зауважив: оскільки війна продовжується, союзники по НАТО, зокрема, з числа членів Європейського Союзу, намагаються допомагати Україні іншими шляхами через суходіл, але це дозволяє транспортування зерна у значно менших обсягах.

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