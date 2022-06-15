Щоб возити зерно, розміновувати Чорноморське узбережжя необов’язково, - голова МЗС Туреччини
Про це сказав міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Як наголосив Чавушоглу у середу під час розмови з журналістами в Анкарі, очищення морської зони від мін відповідно до плану ООН може зайняти певний час.
"Райони перебування морських мін відомі. Можна створити безпечні виходи в три порти, і це дасть змогу суднам слідувати без будь-якої загрози. Українські катери слугуватимуть путівниками. Після входження суден у зону безпеки їх оглядатимуть", - сказав Чавушоглу.
Також глава МЗС Туреччини назвав здійсненним план ООН з вивезення українського зерна.
"Ми очікуємо відповіді від Росії з цього питання. Туреччина підтримує цей план. Якщо сторони підтримають ініціативу, то ми можемо організувати у Стамбулі зустріч із обговорення деталей", - сказав він.
Нагадаємо, раніше агентство Bloomberg повідомляло, що РФ і Туреччина досягли попередньої угоди, яка має забезпечити безпечне відновлення постачання українського зерна через порт Одеси.