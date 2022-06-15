Щоб возити зерно, розміновувати Чорноморське узбережжя необов’язково, - голова МЗС Туреччини

Необхідності у розмінуванні чорноморського узбережжя України для початку транспортування зерна немає. Безпечний маршрут для суден можна прокласти за напрямками, де немає мінної загрози.

Про це сказав міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Як наголосив Чавушоглу у середу під час розмови з журналістами в Анкарі, очищення морської зони від мін відповідно до плану ООН може зайняти певний час.

"Райони перебування морських мін відомі. Можна створити безпечні виходи в три порти, і це дасть змогу суднам слідувати без будь-якої загрози. Українські катери слугуватимуть путівниками. Після входження суден у зону безпеки їх оглядатимуть", - сказав Чавушоглу.

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Також глава МЗС Туреччини назвав здійсненним план ООН з вивезення українського зерна.

"Ми очікуємо відповіді від Росії з цього питання. Туреччина підтримує цей план. Якщо сторони підтримають ініціативу, то ми можемо організувати у Стамбулі зустріч із обговорення деталей", - сказав він.

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Нагадаємо, раніше агентство Bloomberg повідомляло, що РФ і Туреччина досягли попередньої угоди, яка має забезпечити безпечне відновлення постачання українського зерна через порт Одеси.