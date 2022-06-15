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У Брюсселі розпочалося засідання "Рамштайн-3" з питань оборони України

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У Брюсселі розпочалося засідання "Рамштайн-3" з питань оборони України
У Брюсселі розпочалося третє засідання контактної групи з питань оборони України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ зі посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Росія використовує далекобійну зброю, намагаючись розтрощити українські позиції, і Росія продовжує невибірково бомбардувати суверенну територію України і безрозсудно ставити під загрозу українських мирних жителів, тому ми маємо посилити нашу спільну прихильність до самооборони України, і ми маємо докласти ще більше зусиль, щоб забезпечити захист Україною себе, своїх громадян та своєї території", - сказав міністр оборони США Ллойд Остін на відкритті засідання контактної групи з питань оборони України у Брюсселі у середу.

За словами глави Пентагону, на засіданні присутні міністри оборони та глави оборонних відомств із понад 45 країн, зокрема представники НАТО та ЄС, а також Еквадору, Молдови та Грузії.

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У засіданні бере участь міністр оборони України Олексій Резніков.

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Топ коментарі

  • Цитаты, притчи, афоризмы.
    Там реально жестяк решения❗Оружие будет идти не прерывным потоком и по дорогам и по железке👍Украина это костет который разобьёт кацапам харикришну👊👍
  • wittmann1980
    Мне это всё напоминает совет Энтов. Кто орки, вроде как уже решили, пора приступать к разгрому Сарумана.
  • Vasya Kirpych cdb28ef1
    "США всі ці роки хотіли бачити слабку армію України" - ты у доктора давно был?
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