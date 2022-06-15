Україна переживає вирішальний момент на полі бою, - Остін
13 05421
Очільник Пентагону Ллойд Остін наголосив, що Захід не має зменшувати оберти оборонної підтримки України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ставки надто високі. Україна переживає вирішальний момент на полі бою. І ми бачимо те, про що нас попереджав президент Зеленський. Після невдачі у захопленні Києва та переоцінки своїх бойових цілей, Росія перемістила свій фокус на Донбас. І ми не можемо недооцінювати виклик, з яким стикається Україна", - сказав Остін на відкритті засідання контактної групи з питань оборони України у Брюсселі у середу.
Він підкреслив, що особисто вдячний за значну безпекову допомогу, яку надала Україні контактна група.
"Але ми не можемо собі дозволити здатися і зменшувати оберти", - додав Остін.