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Україна переживає вирішальний момент на полі бою, - Остін

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Україна переживає вирішальний момент на полі бою, - Остін
Очільник Пентагону Ллойд Остін наголосив, що Захід не має зменшувати оберти оборонної підтримки України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ставки надто високі. Україна переживає вирішальний момент на полі бою. І ми бачимо те, про що нас попереджав президент Зеленський. Після невдачі у захопленні Києва та переоцінки своїх бойових цілей, Росія перемістила свій фокус на Донбас. І ми не можемо недооцінювати виклик, з яким стикається Україна", - сказав Остін на відкритті засідання контактної групи з питань оборони України у Брюсселі у середу.

Він підкреслив, що особисто вдячний за значну безпекову допомогу, яку надала Україні контактна група.

"Але ми не можемо собі дозволити здатися і зменшувати оберти", - додав Остін.

Також читайте: У Брюсселі розпочалося засідання "Рамштайн-3" з питань оборони України

Топ коментарі

  • wittmann1980
    Остин, это уже третий такой момент, о котором вы тут заявляете, давайте оружие и не будет таких моментов, просто будем гнать орков к себе домой или закапывать их в землю.
  • Sophia-Maria Duglass
    Без Украины НАТО не будет сильной военной организацией
  • Наглая Морда
    Не надо их тут закапывать, в черный пакет и мамке почтой раисси
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