Євросоюз передав Нацполіції обладнання для підтримки ІТ-інфраструктури

Європейський Союз передав українським правоохоронцям сучасне обладнання для підтримки ІТ-інфраструктури Нацполіції на суму 356 тис. євро.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Консультативної місії ЄС в Україні (КМЄС).

Зокрема, черговий пакет технічної допомоги складається з ноутбуків, багатофункціональних офісних систем, смартфонів і програмного забезпечення. Передана техніка допоможе створювати мобільні робочі місця для підрозділів досудового розслідування, карного розшуку, підрозділів інформаційної та аналітичної підтримки.

"Тільки з новітнім обладнанням ми зможемо перемогти: як в озброєнні, так і в техніці. Техніка буде розподілена, зокрема, і в ті підрозділи, які постраждали від російської агресії, де ми втратили райвідділи. Тільки так ми зможемо перемогти нашого ворога", – наголосив заступник Голови Національної поліції України Василь Тетеря.

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"Українці демонструють світу вражаючу стійкість і рішучість у боротьбі за свою землю, свободу та європейські цінності. Я хотів би запевнити вас у нашій підтримці та солідарності перед лицем жорстокої російської агресії", – сказав Антті Хартікайнен, голова КМЄС.

Через неспровоковане та невиправдане вторгнення Росії в Україну, Консультативна місія ЄС перенаправила весь свій проєктний бюджет (1,6 млн євро) на нагальні потреби українських правоохоронців. Завдяки цьому швидкому переміщенню коштів КМЄС вже доставила Нацполіції, серед іншого, продовольчі пайки на суму понад пів мільйона євро.

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Це вже друга поставка обладнання Національній поліції за останній тиждень. Кілька днів тому правоохоронці отримали засоби індивідуального захисту на суму 3 мільйони євро в рамках програми "Право Поліція", що фінансується ЄС.

Нацполіція отримала від Євросоюзу 1200 тактичних плитоносок. Найближчим часом правоохоронцям також буде передано 1200 бронежилетів і 1200 балістичних касок.