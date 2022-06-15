"Удар під дих цілому поколінню": Спогади друзів київського активіста Романа Ратушного, який загинув в бою проти російських окупантів
Про це йдеться в матеріалі НВ, інформує Цензор.НЕТ.
Роман загинув 9 червня під час виконання бойового завдання під Ізюмом, відомо про це стало лише 14 червня.
Київський урбаніст Віталій Селик познайомився з Ратушним, коли той ще був дитиною. Його мати, українська поетеса Світлана Поваляєва, приходила з двома своїми синами на київські літературно-поетичні вечори. За його словами, 16-річний Ратушний з першої ночі перебував на Євромайдані, коли у центрі міста збиралося ще небагато людей. Згодом він опинився серед тих молодих людей та студентів, яких у ніч на 30 листопада жорстоко побив Беркут.
Пізніше Роман зайнявся захистом Протасового Яру - зеленої зони у Солом’янскому районі Києва. Також Ратушний був одним із співорганізаторів торішнього Маршу за Київ. Тоді столичні активісти із різних локацій об'єдналися, щоб показати, що у місті є громада, яка хоче його захищати і розвивати.
І навіть коли Ратушний пішов на війну, він узяв із собою патч із гербом Києва. "Воюючи на Сході, він захищав наше місто і там", - наголосив Селик.
Євген Черепня, близький друг загиблого, який зараз перебуває у лавах ЗСУ, познайомився із Романом лише минулого року, коли тривав суд над активістом Сергієм Стерненком.
Повернувшись з Одеси, активісти пішли зі стихійною акцією на Банкову. За участь у ній у березні 2021-го Печерський райсуд відправив Ратушного під домашній арешт. Той же вважав цей запобіжний захід спробою зупинити боротьбу проти забудови Протасового Яру. Під домашнім арештом активіст перебував місяць.
"Він, напевно, мав найкращі чесноти, притаманні людині. Але я хочу відзначити його рішучість, принциповість і незламність", - каже про Ратушного Черепня. Адже які б обставини з ним не траплялися, як на нього б не намагалися тиснути, очільник Захистимо Протасів Яр завжди виходив із ситуації дуже гідно.
Ратушний не любив вихвалятися своїми діями у мирні часи, і так само вчиняв після 24 лютого. "Він воював не в Тік-Тоці чи інстаграмі, а справді виконував важкі бойові задачі. За що б він не брався, він робив це щиро і намагався віддати самого себе", - додав Черепня.
Арткритик Анна Калугер описує одну зі своїх зустрічей із Ратушним, коли їй було 18 років, а йому - 17: "Вбивчо красивий хлопець в костюмі, із запонками, в ідеально підібраній краватці під сорочку, сидить біля Могилянки, красиво курить і читає Kyiv Post". Вона вважає загиблого людиною, яка відповідала діями за кожне своє слово, за кожне "Слава Україні", за усе. "Втратити одного такого Рому - це просто удар під дих цілому поколінню", - додає Калугер.