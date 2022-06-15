Британія розглядає відправку Україні більшої кількості протикорабельних ракет, - Воллес
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Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що його країна розглядає можливість відправлення Україні ще більше протикорабельних ракет.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
За словами міністра, постачання керованих РСЗВ, які Велика Британія пообіцяла Україні, відбудеться "неминуче", і що Британія розглядає можливість надання більшої кількості зброї.
"Ми вивчаємо можливість відправлення більшої кількості протикорабельних систем, ніж ми вже запланували, типу Brimstone", - наголосив Воллес.
Міністр зазначив, що його країна також розглядає можливість надсилання додаткових протикорабельних ракет "Гарпун".
Раніше Воллес заявив, що Британія передасть Україні РСЗВ M270, які можуть вражати цілі на відстані до 80 км високоточними ракетами.