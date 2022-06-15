Нацполіція попередила теракт проти керівництва України, - Єнін
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Співробітники Нацполіції завдяки інформації від оперативних джерел запобігли терористичному акту, який готувався проти керівництва України.
Про це повідомив перший заступник глави МВС Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Нам активно допомагає населення (у виявленні ДРГ. - Ред.). Багато в чому саме завдяки інформації, яку ми отримуємо від наших оперативних джерел, нам навіть вдалося запобігти терористичному акту проти керівництва нашої держави", - зазначив він.
"Упевнений, що після перемоги про це можна буде розповісти значно більше", - додав Єнін.