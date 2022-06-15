Новини

Нацполіція попередила теракт проти керівництва України, - Єнін

22 969137
Нацполіція попередила теракт проти керівництва України, - Єнін
Співробітники Нацполіції завдяки інформації від оперативних джерел запобігли терористичному акту, який готувався проти керівництва України.

Про це повідомив перший заступник глави МВС Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Нам активно допомагає населення (у виявленні ДРГ. - Ред.). Багато в чому саме завдяки інформації, яку ми отримуємо від наших оперативних джерел, нам навіть вдалося запобігти терористичному акту проти керівництва нашої держави", - зазначив він.

"Упевнений, що після перемоги про це можна буде розповісти значно більше", - додав Єнін.

Також читайте: Окупанти влаштували теракти в Мелітополі та Бердянську з метою дискредитації України, - ISW

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Анатолій Готич
    Чого тільки не вимислиш заради відволікання уваги на всякий непотріб!!
  • Gal
  • Дмитрий Иванов 933bda32
    Начинаются ох...ительные истории о том, как якайсь падлюка пыталась покуситься на наше Сонечко-Фельдмаршала
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини