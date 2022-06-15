Рашисти із "Ураганів" обстріляли Дніпропетровщину, обійшлося без жертв, - ОВА
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Російські окупанти 15 червня вкотре обстріляли територію Дніпропетровщини. За попередньою інформацією жителі не постраждали.
Про це у Telegram повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Нас знову обстріляли. Ворог ударив з "Ураганів" по Зеленодольську та Апостоловому. У Зеленодольську поцілили по житлових кварталах - пошкоджені кілька багатоповерхівок. Попередньо, люди не постраждали.
Місця обстрілів біля будинків засіяні касетними боєприпасами. Працюють піротехніки. У Апостоловому - займання у лісосмузі. Рятувальники приборкують полум’я", - зазначив глава обладміністрації.