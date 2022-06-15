Рашисти із "Ураганів" обстріляли Дніпропетровщину, обійшлося без жертв, - ОВА

Російські окупанти 15 червня вкотре обстріляли територію Дніпропетровщини. За попередньою інформацією жителі не постраждали.

Про це у Telegram повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Нас знову обстріляли. Ворог ударив з "Ураганів" по Зеленодольську та Апостоловому. У Зеленодольську поцілили по житлових кварталах - пошкоджені кілька багатоповерхівок. Попередньо, люди не постраждали.



Місця обстрілів біля будинків засіяні касетними боєприпасами. Працюють піротехніки. У Апостоловому - займання у лісосмузі. Рятувальники приборкують полум’я", - зазначив глава обладміністрації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки ворожого обстрілу Апостолового на Дніпропетровщині. ФОТО