США готують новий пакет військової допомоги Україні з ракетами Harpoon, - Bloomberg
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Адміністрація Байдена планує виділити Україні нову військову допомогу на суму понад $650 млн, яка включатиме протикорабельні ракети Harpoon.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на кореспондентів Bloomberg Дженніфер Джейкобс та Ентоні Капаччіо.
"Адміністрація Байдена планує збільшити фінансування на військове озброєння та обладнання для України, повідомляють джерела Е. Капаччіо і мої. Цей транш становитиме понад 650 мільйонів доларів. До нього вперше увійдуть протикорабельні ракети Harpoon, встановлені на транспортних засобах", - зазначила Джейкобс у своєму твіттері.
У середу в Брюсселі зустрічаються міністри оборони країн НАТО, щоб обговорити можливі додаткові поставки зброї Україні.