США готують новий пакет військової допомоги Україні з ракетами Harpoon, - Bloomberg

Адміністрація Байдена планує виділити Україні нову військову допомогу на суму понад $650 млн, яка включатиме протикорабельні ракети Harpoon.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на кореспондентів Bloomberg Дженніфер Джейкобс та Ентоні Капаччіо.

"Адміністрація Байдена планує збільшити фінансування на військове озброєння та обладнання для України, повідомляють джерела Е. Капаччіо і мої. Цей транш становитиме понад 650 мільйонів доларів. До нього вперше увійдуть протикорабельні ракети Harpoon, встановлені на транспортних засобах", - зазначила Джейкобс у своєму твіттері.

У середу в Брюсселі зустрічаються міністри оборони країн НАТО, щоб обговорити можливі додаткові поставки зброї Україні.

Читайте також: США передадуть Україні додаткові далекобійні РСЗВ, - Пентагон