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Мінсоцполітики анонсувало підвищення низки пенсійних виплат із 1 липня

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Мінсоцполітики анонсувало підвищення низки пенсійних виплат із 1 липня
Міністр соціальної політики Марина Лазебна анонсувала підвищення низки пенсійних виплат із 1 липня 2022 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Будуть підвищені мінімальні пенсії для інвалідів війни. Розмір підвищення становитиме 600 грн. Будуть підвищені надбавки за стаж понад норму, буде підвищено пенсійні виплати учасникам війни та ветеранам праці, буде підвищено на 80-100 грн державну допомогу з догляду за самотніми пенсіонерами віком від 80 років", - сказала Лазебна.

Міністр підкреслила, що держава продовжує підвищувати соціальні виплати, незважаючи на війну.

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Топ коментарі

  • Александр Товба
    Лазебній підвищити з/п на 80-100 грн.! Тільки якщо вона ветеран і їй 80 років .
  • Злий Грицько
    Коли ціни в магазинах злетіли дадуть якусь копійчину яка навіть 10-ти відсотків не перекриє ці ціни.
  • ярослав ильчишин 1e1e9a87
    За 32 роки незалежності ми могли жити,в крайньому випадку,як живуть поляки,але завдяки Кучмі,який наплодив олігархів і роздав їм Україну в користування,сьогодня маємо результат,розграбована держава,бідність і війна в придачу
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