Мінсоцполітики анонсувало підвищення низки пенсійних виплат із 1 липня

Міністр соціальної політики Марина Лазебна анонсувала підвищення низки пенсійних виплат із 1 липня 2022 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Будуть підвищені мінімальні пенсії для інвалідів війни. Розмір підвищення становитиме 600 грн. Будуть підвищені надбавки за стаж понад норму, буде підвищено пенсійні виплати учасникам війни та ветеранам праці, буде підвищено на 80-100 грн державну допомогу з догляду за самотніми пенсіонерами віком від 80 років", - сказала Лазебна.

Міністр підкреслила, що держава продовжує підвищувати соціальні виплати, незважаючи на війну.

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