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Гауляйтер Аксьонов визнав, що Росія продає українське зерно, завезене до окупованого Криму

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Гауляйтер Аксьонов визнав, що Росія продає українське зерно, завезене до окупованого Криму
Росія продає українське зерно, яке російські військові вивозять до окупованого Криму із захоплених частин Херсонської і Запорізької областей.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Радіо Свобода, заявив російський голова Криму Сергій Аксьонов.

"Зерно зі звільнених (окупованих) територій до Республіки Крим проходить транзитом, далі йде до Севастополя на продаж. Ми самі себе забезпечуємо зерном", – заявив Аксьонов.

Українська влада звинувачує Росію у незаконному привласненні українського зерна на окупованих територіях. Російська влада підтверджувала, що вивозить українське зерно в Росію і окупований Крим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У окупованому Криму помічені зерновози з українськими номерами. ФОТО

Топ коментарі

  • Саша Паш
    Да зеля, знатно ти всіх Українців макнув в лайно. Тобі цього не забудуть.
  • Andrey Shevchenko f5154a7a
    "Ми самі себе забезпечуємо зерном" - так и гопник в подворотне сам себя обеспечивает кошельком и мобилой
  • Chaban Yuriy
    Це ж треба, Зєля напав на Україну і краде українське зерно!
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