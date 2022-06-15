Ірпінь залучить італійських фахівців для відновлення міста, - мер Маркушин
Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграм-каналі повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин.
Він зазначив, що для укладення меморандуму "до Ірпеня прибув почесний консул України в Італії, президент "Конфіндустрії Україна" Марко Тосон. А тимчасово виконуючий обов’язки ректора Венеціанського університету ІУАВ Бенно Альбрехт був із нами на онлайн зв’язку".
Венеціанський університет був заснований в 1926 році як одна з перших архітектурних шкіл в Італії і на сьогодні є одним із найкращих університетів архітектури в Європі. А "Конфіндустрія Україна" - це українське відділення найбільшої організації промислового об’єднання в Італії, до якої входять усі найуспішніші великі італійські компанії.
"Разом ми плануємо залучити найкращих фахівців щодо комплексного відновлення території та інфраструктури Ірпеня. Крім того, пан Тосон пообіцяв, що "Конфіндустрія Україна" об’єднає італійські компанії для технічної та будівельної частини робіт і проєктів реконструкції Ірпеня", - повідомив Маркушин.