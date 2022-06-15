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Ірпінь залучить італійських фахівців для відновлення міста, - мер Маркушин

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Ірпінь залучить італійських фахівців для відновлення міста, - мер Маркушин
Ірпінська міськрада уклала меморандум про співпрацю з Венеціанським університетом ІУАВ і Конфедерацією італійської промисловості в Україні для залучення зарубіжних фахівців до відновлення міста.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграм-каналі повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин.

Він зазначив, що для укладення меморандуму "до Ірпеня прибув почесний консул України в Італії, президент "Конфіндустрії Україна" Марко Тосон. А тимчасово виконуючий обов’язки ректора Венеціанського університету ІУАВ Бенно Альбрехт був із нами на онлайн зв’язку".

Венеціанський університет був заснований в 1926 році як одна з перших архітектурних шкіл в Італії і на сьогодні є одним із найкращих університетів архітектури в Європі. А "Конфіндустрія Україна" - це українське відділення найбільшої організації промислового об’єднання в Італії, до якої входять усі найуспішніші великі італійські компанії.

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"Разом ми плануємо залучити найкращих фахівців щодо комплексного відновлення території та інфраструктури Ірпеня. Крім того, пан Тосон пообіцяв, що "Конфіндустрія Україна" об’єднає італійські компанії для технічної та будівельної частини робіт і проєктів реконструкції Ірпеня", - повідомив Маркушин.

Топ коментарі

  • Player New
    Одні вже клали асфальт по 6 млн доларів за км.
  • Player New
    Знов таки ще нічого не закінчилось, дуже можливий новий прорив і бомбардування з півночі, поставте найбазовіші модульні будинки й забезпечення їх комунікаціями та теплом, зараз не час будувати повітряні замки.
  • Liya d21d54a3
    Ніяк потвори не можуть нажертися так, щоб вже очі повилазили.

    Хімік-характерник @geterogen

    · 5 ч

    Рівень піздецю: в #Ірпінь забудовники вже починають вирізати залишки лісу між Університетською та Лісовою для побудови ЖК. Це при тому що в місті "пошкоджено до 75% будівель", люди почали продавати квартири і ціни вже впали.
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