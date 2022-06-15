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Меру Вовчанська на Харківщині оголосили підозру у державній зраді, - прокуратура

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Меру Вовчанська на Харківщині оголосили підозру у державній зраді, - прокуратура
На Харківщині Вовчанському міському голові повідомили про підозру у державній зраді.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру Вовчанському міському голові Харківської області за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України)", - ідеться в повідомленні.

За даними слідства, посадовець, який перейшов на бік рф, підтримав створення так званої "тимчасової цивільної адміністрації Харківської області" та добровільно брав участь у її діяльності.

3 червня 2022 року в тимчасово захопленому Куп’янську він взяв участь у заході, на якому було створено незаконний орган.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Управлінням СБУ в Харківській області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меру Святогірська оголосили підозру в державній зраді, - Офіс ГПУ

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Real Dmitry Smirnov⚡
    @Dmitry88872798
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    10 год
    На фото жилой дом в Кировской области. Сфоткал прямо сейчас. В нём живут дети, старики, в нём нет канализации и водопровода, он сгнил ещё пятнадцать лет назад. Жители горячо поддерживают мысль отстроить Донбасс заново.
  • Timur Davidov
    Чому їм завжди замазують сраки???
  • Федя Рашпиль 20835d0e
    я так понимаю он уже где то с курщины или еще дале снял штаны и показывает жопу всему колхозу мадам венедиктовой !! мля ну ни одного предателя не могут поймать прежде чем не дадут удрать !! МЕРТвЕЧУК правда исключение ..... но то спец - предатель , он нужен здесь для большого дела.
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