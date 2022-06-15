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Новий пакет зброї від США для України буде обсягом $1 млрд, - Reuters

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Новий пакет зброї від США для України буде обсягом $1 млрд, - Reuters
Білий дім в середу оголосить про нову військову допомогу Україні на суму близько 1 мільярда доларів, яка включатиме протикорабельні ракетні системи, артилерійські ракети та снаряди для гаубиць.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це агентство Reuters стало відомо від своїх джерел.

Пакет допомоги можна розділити на дві категорії: передача надлишкових засобів із запасів США та іншої зброї, яку фінансує Ініціатива сприяння безпеці України - окрема програма, затверджена Конгресом.

США планують передати більше ракет для систем залпового вогню (РСЗВ), які були відправлені в Україну, а також артилерійські снаряди для гаубиць М777 і запасні частини.

Також очікується, що США передадуть протикорабельні ракетні установки Harpoon наземного базування, про що повідомляло агентство Bloomberg, а також захищені радіостанції і засоби нічного бачення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США готують новий пакет військової допомоги Україні з ракетами Harpoon, - Bloomberg

Топ коментарі

  • olele
    Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес заявив, що в Україну, крім вже аноносованої зброї, можуть бути відправлені також протикорабельні ракети. https://t.me/operativnoZSU/28698
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Респект та щира подяка амерським друзям!! Спільними зусиллями знищимо московську орду,нанівець!!))
  • Aks World
    Никто тебе не мешает спроектировать и сделать свои собственные химмарсы и подарить армии.
    Спасибо американскому правительству, которое за деньги своих налогоплательщиков подарило нам даже эти 4 химмарса.
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