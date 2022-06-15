ООН розслідуватиме справи про вивезення та всиновлення українських дітей в Росії

ООН розслідуватиме злочини російських окупантів в Україні. Зокрема, міжнародні фахівці займуться справами про незаконне вивезення дітей в Росію та їх усиновлення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву слідчої комісії ООН за результатами візиту в Київ.

Зазначається, що комісія провела в Україні 10 днів. Фахівці побували у Києві, Бучі, Ірпені, Харкові та Сумах.

У столиці представники ООН провели низку зустрічей, зокрема з парламентарями. Під час візиту до міст, в яких йшли бойові дії, спеціалісти зафіксували низку порушень міжнародного права та злочинів російських окупантів.

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У Бучі та Ірпені зібрано факти про вбивства мирних жителів, знищення майна, пограбування та напади. У Харківській та Сумській областях зафіксували наслідки авіаційних бомбардувань, обстрілів та ракетних ударів.

В ООН заявили, що продовжуватимуть збирати докази про сексуальне насильство, порушення прав дітей та пенсіонерів, а також інших вразливих груп населення.

Окрему увагу приділятимуть справам про депортацію дітей та їх незаконне усиновлення в Росії.

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