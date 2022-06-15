Росія зацікавлена в досягненні політико-дипломатичних домовленостей, але переговори заморожені українською стороною, - Патрушев

Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що російське керівництво зацікавлене в досягненні політико-дипломатичних домовленостей з Україною якомога швидше.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Росія зацікавлена в якомога швидшому досягненні політико-дипломатичних домовленостей, які би дозволили припинити бойові дії. Проте перемовини між Москвою і Києвом наразі заморожені українською стороною", - заявив Патрушев на засіданні високих представників країн БРІКС.

За словами секретаря російського Радбезу, перемовини між Україною й Росією заморозили через наполяганні представників США й Великої Британії.

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