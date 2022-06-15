У Польщі заявили, що на будівництво елеваторів біля українського кордону піде до чотирьох місяців
Як передає Цензор.НЕТ, про це Ковальчик написав у фейсбуці.
Він зазначив, що анонсована напередодні заява президента США Джо Байдена про намір побудувати тимчасові зерносховища на польсько-українському кордоні є "вкрай цікавою ідеєю", але її втілення потребує розробки багатьох практичних питань і конкретних рішень.
"Йдеться, зокрема, про розташування, розмір, допоміжну інфраструктуру, джерела фінансування, питання власності та багато інших проблем", – зазначив Ковальчик.
На думку польського міністра, елеватори мають бути там, де закінчується широка українська колія. "Тоді буде легше перевантажувати зерно і тим самим збільшити вантажопідйомність".
Він також зазначив, що наразі Польща може забезпечити вивезення приблизно 1,5 мільйона тонн зерна з України на місяць, тоді як потреба Києва становить близько п’яти мільйонів.
"При цьому слід зазначити, що реалізація такого виду інвестицій займає близько трьох-чотирьох місяців", – додав Ковальчик.