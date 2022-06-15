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Словаччина передасть Україні гелікоптери, а Канада, Польща та Нідерланди - артилерію

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Словаччина передасть Україні гелікоптери, а Канада, Польща та Нідерланди - артилерію
Словаччина вирішила передати Україні бойові гелікоптери, а Канада, Польща та Нідерланди - нові одиниці артилерії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це оголосив глава Пентагону Ллойд Остін після зустрічі у форматі "Рамштайн" у Брюсселі.

"Я б хотів подякувати Словаччині, яка оголосила про суттєве пожертвування гелікоптерів серії "Мі" та вкрай необхідні ракетні боєприпаси", - сказав він.

"Ми також обговорили важливі нові пожертвування артилерії з багатьох країн, включаючи Канаду, Польщу та Нідерланди. Це ключові інвестиції та можливості України для ведення вогню на великій відстані, і вони будуть вирішальними для зусиль України відбити наступ Росії на Донбасі", - зазначив Остін.

Глава Пентагону підтвердив, що Німеччина вирішила передати Україні три реактивні системи залпового вогню з керованими боєприпасами.

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
  • Константин К e77bcd2e
    Армия которая остановила рашистов полностью заслуга Порошенко. В 2014 армии не было вообще. С 2019 армия активно уничтожалась зеленой шоблой и несмотря на все это мы смогли остановить нацистскую чуму, потом боневтик вылез из бункера и начал пиарится.
  • Claudia Smith
    у лютому 2022 заборгованість по зарплаті була 7 млрд грн. це лише один факт. із мільйона. покажи тепер, що ти будеш із ним робити, чортова ботяра.

    далі. була повністю підготована ракетна програма. Вільхи, Нептуни. тільки бери - і запускай у виробництво. зекоманда закрила цю програму повністю. що ти скажеш на це, ідіот????ї

    генерала Марченка посадили в тюрму, 5000 броніків просто згноїли. обвинувачення так і не змогли довести. Що на це??????

    клістрони до ППО.
    ну, відповідай, скотина!!! це мінімум самих кричущих фактів.
    що ти скажеш на це???

    вангую - нічого. заткнеться і піде забирати свої 3 грн за комент у подоляка.
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