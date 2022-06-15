Міністр оборони США Остін повідомив, яка зброя увійшла до нового пакету допомоги від США

Новий пакет американської військової допомоги включає: додаткову артилерію, озброєння берегової оборони, боєприпаси для артилерії та передових ракетних систем.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони США Ллойда Остіна.

За його словами, Україна отримає:

18 одиниць 155-мм гаубиць;

36 тисяч 155-мм снарядів;

18 тактичних автомобілів для транспортування гаубиць;

додаткові снаряди до HIMARS;

4 автомобілі для ремонту техніки;

дві системи берегової охорони із ракетами Harpoon;

тисячі захищених радіостанцій;

тисячі оптичних пристроїв, зокрема і нічного бачення.

Крім цього, як повідомлялося, Німеччина пообіцяла надати Україні три РСЗВ Mars, Словаччина - гелікоптери Мі-17, а Канада, Польща та Нідерланди - артилерію.

Нагадаємо, американський президент Джо Байден зателефонував Зеленському і оголосив пакет допомоги на 1 млрд доларів.

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