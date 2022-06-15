На Донбасі росіяни просуваються дуже повільно, це майже як Перша світова війна, - Міллі

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі не вважає неминучим те, що Росія закріпиться на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Міллі констатував, що зараз бойові дії тривають на території Луганської та Донецької областей, зокрема й навколо Сєвєродонецька. "Наразі це місто на три чверті захоплене росіянами, але українці борються вулиця за вулицею, будинок за будинком, і це не завершена справа. На війні немає неминучих ситуацій, але є багато поворотів. Я не сказав би, що це неминуче", - пояснив генерал свою думку.

Разом із тим Міллі визнав, що кількісна перевага в плані артилерії та живої сили на боці росіян.

"Але росіяни також мають багато проблем – у них є проблеми в командуванні та контролі, логістиці, моральні проблеми, проблеми лідерства та багато інших. Українці ведуть героїчний бій. На Донбасі росіяни просуваються дуже повільно, з дуже тяжкою затяжною війною, це майже як Перша світова війна. І росіяни зазнають значних втрат", - описав ситуацію голова Об'єднаного комітету штабів армії США.

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Генерал Міллі, відповідаючи на запитання про те, чи зможе Україна вистояти у цій війні, втрачаючи на день до 100 убитими, сказав:

"Оцінка втрат у війні завжди надзвичайно складна. Може зайняти місяці і навіть роки, щоб отримати точну цифру втрат. У ЗМІ ви бачите повідомлення, що Україна втрачає 100 убитими і 300 пораненими на день.Я б сказав, що це приблизно наша оцінка.

Чи можуть вони витримати?Для України це (війна, яку веде РФ) загроза існуванню.Вони борються за життя своєї країни. Ваші можливості витримати страждання, ваші можливості витримати втрати прямо пропорційні тому, що ви хочете отримати. Якщо це – виживання твоєї країни – тоді ви витримаєте. І поки є керівництво та засоби для ведення бою – Україна продовжуватиме боротися".